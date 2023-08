Chelsea, infortunio per Reece James: si teme un lungo stop

Il Chelsea di Pochettino perde per infortunio il suo nuovo capitano, Reece James. Secondo quanto scrive il “Guardian”, infatti, il 23enne terzino destro avrebbe subito un altro infortunio al bicipite femorale in allenamento nel corso di questa settimana e si teme che il nazionale inglese possa restare ai box per diversi mesi. Al suo posto contro il West Ham, dovrebbe esserci una chance per Malo Gusto, neo acquisto dal Lione, fresco di esordio nella prima giornata col Liverpool. James viene da una stagione complicata, condizionata da un infortunio al ginocchio, e adesso si aggiunge alla lista dei lungodegenti in infermeria insieme a Wesley Fofana e Christopher Nkunku.