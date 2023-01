Chelsea, incredibile Joao Felix: espulso all’esordio per un fallo killer (VIDEO)

di Giorgio Billone 53

Incredibile in Fulham-Chelsea, la partita dell’esordio di Joao Felix con la maglia dei Blues. Ebbene, non poteva andare peggio la prima con la squadra di Potter, visto che il portoghese, per un intervento sconsiderato in cui fa un fallo killer entrando con la gamba tesa quasi all’altezza del ginocchio, viene espulso dall’arbitro che non ha alcun dubbio. Imperdonabile la leggerezza del nuovo arrivo, pagato 11 milioni secchi per un prestito di sei mesi. In alto ecco il video.