Chelsea, ecco Lampard: “Questo è il mio club, voglio restituire fiducia al gruppo”

Nella giornata odierna il Chelsea ha annunciato il suo nuovo allenatore, ovvero Frank Lampard che torna sulla panchina dei Blues fino al termine di questa stagione. L’ex centrocampista ha deciso di accettare l’offerta del club londinese per l’amore che prova nei confronti della squadra, come dichiarato da lui stesso nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Questo è il mio club. E sono anche una persona pratica. Da quando sono andato via, ho seguito un’altra strada ma mi è stato chiesto di tornare per poter dare una mano fino a fine stagione e sono felice di avere questa opportunità. Credo in me stesso, ho lavorato con tanti giocatori che sono qui, so quello che i tifosi del Chelsea vogliono e farò il massimo per darglielo”.

“I top club hanno rose ampie, il compito dell’allenatore è fare sentire tutti parte del gruppo. Il fatto di trovarsi qui per un periodo limitato è positivo, si parte tutti da zero. Voglio restituire fiducia al gruppo e vincere quante più partite possibili. Credo molto in questi ragazzi, starà a me trovare l’energia giusta, i risultati giusti per andare nella direzione giusta. Siamo dove siamo ma c’è tanto talento qui. Se sento di avere un lavoro da completare? È un periodo diverso, un’era diversa. Voglio lavorare solo quanto più duramente possibile“, ha concluso Lampard.