Cesar Azpilicueta lascia l’ospedale. Il difensore del Chelsea è rimasto in osservazione per tre giorni dopo la commozione cerebrale riportata in uno scontro di gioco durante la gara col Southampton, e questa mattina si è recato al centro sportivo di Cobham per incontrare il tecnico Potter e lo staff medico. Non è ancora chiaro quanto potrà riprendere gli allementi.