Cessione Mudryk, lo Shakhtar verserà 25 milioni ai soldati ucraini

Una cessione da record per il calcio ucraino. Settanta milioni più trenta di bonus per Mykhaylo Mudryk al Chelsea. Lo Shakhtar Donetsk, però, nella persona del presidente del club, Rinat Akhmetov, pensa anche ai soldati impegnati nella guerra di aggressione russa. Il patron ha annunciato che stanzierà 23 milioni di euro “per aiutare i nostri soldati e le loro famiglie”, aggiungendo che “il denaro sarà utilizzato per coprire diverse esigenze come la fornitura di cure mediche, protesi e supporto psicologico al soddisfacimento di richieste specifiche. Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team indipendente, che sarà in contatto con i difensori dell’Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari”. E c’è l’auspicio per il futuro anche di un’amichevole “contro il Chelsea alla Donbass Arena in una Donetsk ucraina”.