Caso Skriniar, L’Equipe: “L’Inter ha provato prendere Pavard, il Bayern ha detto no”

L’Inter ha cercato fino all’ultimo di cautelarsi in caso di cessione di Milan Skriniar. Tra i candidati c’era anche Benjamin Pavard, jolly difensivo del Bayern Monaco, chiesto in giornata dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta l’Equipe. Secondo il quotidiano francese, il club bavarese, nonostante l’arrivo di Cancelo, ha preferito trattenere Pavard in vista della seconda parte di stagione e con la promessa di riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Un no che ha anche una ripercussione sul mercato in uscita: se fosse arrivato un sostituto, l’Inter avrebbe riallacciato i contatti col Psg per Skriniar. Tutto rimandato all’estate quindi per lo slovacco. Pavard invece è destinato a rimanere in Germania.