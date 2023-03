Caso Negreira, la procura vuole denunciare il Barcellona

Il Barcellona rischia di finire in tribunale per l’ormai famoso ‘Caso Negreira’. Secondo quanto riporta “El Pais”, la procura presenterà una denuncia contro il club blaugrana per i pagamenti effettuati alla società che faceva capo all’ex vicepresidente della commissione arbitrale dal 2001 al 2018. Il club catalano potrebbe essere chiamato a rispondere di corruzione fra privati, reato introdotto nel 2010 e che comprende anche la frode sportiva. A essere denunciati, l’ex presidente blaugrana Bartomeu, i membri del Cda e ovviamente Negreira stesso, che secondo le carte in possesso avrebbe ricevuto 7 milioni di euro in pagamenti da parte della società nel corso di quegli anni.