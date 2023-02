Caso ‘Negreira’, comunicato congiunto in Liga (senza il Real Madrid): “Massima gravità”

Tutte le società della Liga – meno Real Madrid e Barcellona – hanno diffuso un comunicato in cui definiscono “della massima gravità” il caso Negreira, relativo al presunto pagamento fatto dai vertici del Barcellona all’ex funzionario del comitato tecnico degli arbitri (Cta) della Federcalcio spagnola. Le società allo stesso tempo “respingono e ripudiano i fatti, e sono profondamente preoccupati e lavorare attivamente per chiarire eventuali irregolarità che potrebbero essersi verificate intorno al caso Negreira”. E ancora: “La Liga sta seguendo la questione molto da vicino e agirà con fermezza entro i poteri e i limiti consentiti dalla legge. La Commissione delegata sostiene fermamente le azioni de LaLiga in considerazione del lavoro dimostrato e svolto in questi anni per preservare l’integrità della competizione”. Real Madrid e Barcellona “si sono opposti a questa dichiarazione congiunta per motivi diversi”.