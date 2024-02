Cartellino blu, Klopp contro la Fifa: “Non una grande idea, ma ne hanno mai avuta una?”

Il cartellino blu non sembra aver fatto breccia nei cuori degli allenatori di Premier League, per usare un eufemismo. La sperimentazione di questa novità regolamentare che la Fifa sta pensando di introdurre dovrebbe partire proprio dall’Inghilterra, ma le prime reazioni non sono state di felicità. “Non mi sembra una grande idea, ma ad essere onesto non ricordo a quanto tempo fa risale la loro ultima grande idea, a patto che ce ne sia mai stata una” ha tuonato Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool.

Piuttosto scettico anche l’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino: “Non farà altro che aumentare le polemiche e rendere le cose più complicate per tutti. Attualmente non la reputo una buona idea, ci sono troppi punti di domanda“. Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta: “Non so se siamo pronti viste le tante polemiche che già ci sono. Il mio auspicio è che, prima di introdurlo, quantomeno facciano tutte le sperimentazioni del caso“. Non si è sbilanciato infine il boss del Manchester City Pep Guardiola: “Darò la mia opinione solo quanto prenderanno una decisione definitiva e spiegheranno a tutti le regole“.