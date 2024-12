C’è il marchio decisivo di Sandro Tonali nella vittoria del Newcastle contro il Brentford, che è valsa alle Magpies l’accesso in semifinale di Carabao Cup 2024/2025. Il centrocampista italiano ex Milan si è distinto con una doppietta nel 3-1 finale. Suo il gol che ha aperto il match al 9′, un bel tiro di controbalzo dal limite che non ha lasciato scampo a Flekken, così come nel raddoppio al 43′ con un bel piattone al volo sul calcio d’angolo battuto da Gordon. Ad arrotondare il risultato per la formazione di Howe è Schar, mentre in pieno recupero è arrivato il più classico dei gol della bandiera, realizzato da Wissa.

Carabao Cup, ok anche Arsenal e Liverpool

Poche sorprese dalle altre due partite di serata, con l’Arsenal che ha avuto la meglio sul Crystal Palace, mentre il Liverpool ha battuto il Southampton. Non ha pagato la scelta di Mikel Arteta di cambiare otto titolari rispetto al pareggio con l’Everton: a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Mateta dopo appena 4′. Ma gli ingressi di Odegaard e Saliba all’intervallo hanno cambiato volto ai Gunners, con il fantasista norvegese che ha servito a Gabriel Jesus l’assist per il gol del pareggio. Il brasiliano ha poi completato la tripletta personale prima su assist di Saka, anch’egli subentrato, e poi ancora di Odegaard. All’85’, l’ex di giornata Nketiah ha firmato il 3-2 finale.

Un altro centravanti è stato protagonista nella partita dei Reds: si tratta di Darwin Nunez, autore della rete che, al 24′, ha regalato il vantaggio al Liverpool. Ottimo lo spunto di Alexander-Arnold per liberarsi di due avversari, poi palla all’uruguaiano che ha battuto McCarthy complice anche una deviazione decisiva di Bednarek. Poco dopo, Elliott ha raddoppiato con un tiro anche in questa occasione leggermente deviato. Archer, con una conclusione precisa, ha ridato un po’ di speranza ai Saints a mezz’ora dal termine, ma non è bastato.