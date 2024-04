Caos in Supercoppa di Turchia: Fenerbahce schiera la U19, subisce gol al 1′ e abbandona il campo

Caos totale in Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce. La squadra giallonera, come è noto, per protesta contro la federcalcio turca ha schierato la formazione U19 per questa partita che assegna un trofeo contro gli eterni rivali. Il tutto perché aveva chiesto, dopo i recenti fatti e l’aggressione subita dai giocatori a Trabzon, un arbitro straniero, ma la richiesta non è stata accontentata. Oggi nella partita in campo neutro si sono presentati i giovanissimi ragazzi della U19 e dopo un minuto era già 1-0 in virtù del gol di Icardi. A quel punto, e questo non era atteso, i giocatori hanno abbandonato il terreno di gioco e la partita è stata interrotta. Gli stessi giocatori del Galatasaray hanno anche applaudito i giovani avversari, vittime di decisioni comunque cervellotiche e lontane dal bello del calcio. Adesso la Federazione annuncerà la sua decisione nei prossimi giorni: la partita verrà verosimilmente considerata come 3-0 a tavolino in favore del Galatasaray e il Fenerbahce potrebbe subire sanzioni.