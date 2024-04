Caos in Rosario Central-Penarol: ex Fiorentina Maxi Olivera colpito in faccia da una pietra (FOTO)

Gravi episodi durante Rosario Central-Penarol, sfida valida per la Copa Libertadores tra la formazione argentina e quella uruguaiana, finita 1-0 per i padroni di casa. I tifosi di casa e quelli ospiti sono infatti entrati a contatto e dalle tribune sono stati lanciati oggetti, tra cui addirittura delle transenne, come riporta il Corriere dello Sport. C’è però persino di peggio: prima del fischio d’inizio, l’ex difensore della Fiorentina, Maxi Olivera, è stato colpito al volto da una pietra lanciata da un tifoso argentino: gli si è aperto lo zigomo ed è stato ricoverato in ospedale per la contusione.

Copa Libertadores: Rosario Central 1-0 Peñarol. But the result was overshadowed by Peñarol’s Maxi Olivera being hit by a stone thrown by a Central fan as Peñarol players went to applaud their travelling fans. There were also incidents between both sets of fans (see next tweet…) pic.twitter.com/DExXePCIp1

