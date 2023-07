Calciomercato, stampa estera: Mbappé non rinnoverà con il Psg, Real Madrid pronto a pagare 200 milioni

Kylian Mbappé sembra ormai essere a tutti gli effetti un separato in casa. Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, gli ha infatti dato un ultimatum: rinnovare oppure andare via in estate. “Perdere il miglior giocatore al mondo a zero” non è infatti un’opzione contemplata dai parigini, molto delusi dal comportamento del calciatore, che a sorpresa ha deciso di non esercitare il prolungamento fino al 2025 presente nel suo contratto.

Secondo i media spagnoli, il tempo gioca a favore di Mbappé, intenzionato a rifiutare le proposte di rinnovo del Psg. Il motivo? Vuole solo il Real Madrid. A tal proposito, Florentino Perez sarebbe pronto a sborsare 200 milioni di euro già quest’estate per assicurarsi il cartellino del francese. Nelle intenzioni di Mbappé, tuttavia, come riporta ‘L’Equipe‘, ci sarebbe quella di andare a scadenza di contratto per poi lasciare il club a parametro zero nell’estate del 2024. Addirittura pare che Kylian voglia presentarsi regolarmente alla ripresa degli allenamenti del club, in quello che sarebbe un vero e proprio affronto nei confronti del club. Insomma, la sessione estiva di calciomercato è iniziata da poco ma già si infiamma.