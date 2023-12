Calciomercato, Matic valuta sempre l’addio al Rennes: si fa avanti il Lione

Con l’apertura della sessione di calciomercato sempre più vicina, si fanno anche più insistenti le voci su un possibile addio prematuro di Nemanja Matic al Rennes. Stando a “L’Equipe”, infatti, il Lione starebbe cercando per gennaio dei rinforzi a centrocampo e fra le opzioni ci sarebbe il 35enne serbo che avrebbe gi deciso di cambiare aria dopo pochi mesi. Il tecnico Stephan ha evidenziato come una cessione del centrocampista non è nei piani della società, ma il calciatore non sembrerebbe dello stesso avviso. Fin qui Matic ha collezionato 19 presenze, 16 delle quali da titolare.