CAF, aperta un’indagine su Eto’o: “Presunti comportamenti inappropriati”

Il presidente della Federcalcio camerunese Samuel Eto’o finisce nel mirino della CAF. L’ex attaccante di Inter e Barcellona è stato accusato qualche settimana fa di combine di alcune partite della seconda divisione e ora è stata aperta un’indagine da parte della CAF per presunti comportamenti inappropriati dello stesso Eto’o. Ad annunciarlo è stato lo stesso organo del calcio africano: “La CAF ha ricevuto richieste scritte da diverse parti interessate del calcio camerunense per la revisione e l’indagine su alcuni presunti comportamenti inappropriati del signor Samuel Eto’o, presidente della Federcalcio camerunese (“FECAFOOT”). La CAF esaminerà tali richieste in conformità con gli Statuti e i Regolamenti in vigore. Sebbene le accuse siano piuttosto serie, il signor Samuel Eto’o è presunto innocente fino a quando un tribunale appropriato non stabilirà diversamente. La CAF non farà ulteriori annunci mentre le indagini sono in corso e rilascerà dichiarazioni pubbliche solo quando il procedimento sarà completato”.