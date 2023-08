Burnley-Manchester City, problemi per De Bruyne: chiede il cambio dopo venti minuti

Tegola per Pep Guardiola. Nel corso del primo tempo di Burnley-Manchester City, match valevole per la prima giornata della Premier League 2022/2023, Kevin De Bruyne ha chiesto il cambio dopo solo venti minuti di partita. Non è chiaro se per il belga si è trattato di un problema muscolare o di una indisposizione visto anche il suo atteggiamento ciondolante. Al suo posto comunque Guardiola ha gettato nella mischia Mateo Kovacic, all’esordio in Premier League con la maglia del Manchester City.