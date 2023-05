Bernd Reichart, Ceo della A22 Sports Management che promuove la Superlega, ha rifiutato il posto di presidente della Bundesliga che gli era stato proposto dopo le dimissioni a fine 2022 di Donata Hopfen. “Attualmente sto lavorando a un progetto internazionale per rendere sostenibile il calcio europeo, non sono disponibile per la posizione proposta dalla Dfl”, le dichiarazioni a L’Equipe.