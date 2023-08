Bundesliga: prima vittoria stagionale per il Lipsia, 5-1 rifilato allo Stoccarda

Il Lipsia trova la prima vittoria in campionato nella seconda giornata di Bundesliga 2023/2024. I ragazzi di Marco Rose rifilano un pesante 5-1 allo Stoccarda. Dopo il gol del vantaggio firmato da Guirassy nel primo tempo per il vantaggio ospite, i padroni di casa di scatenano nella seconda frazione con Henrichs che pareggia i conti al 51′ e Olmo che la ribalta al 63′. Lo Stoccarda esce dal campo e Openda trova il 3-1 tre minuti dopo. Tra il 74′ e il 76′ Kampl e Xavi Simons mettono a referto il 4-1 e il 5-1. Lipsia che sale momentaneamente al secondo posto con tre punti. La squadra di Hoeness resta ferma a tre punti dopo il successo per 5-0 nella prima giornata contro il Bochum.