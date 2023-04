Bundesliga, Mainz-Bayern Monaco 3-1. Tuchel: “Stiamo faticando, problemi evidenti”

di Michele Muzzarelli

E’ un Thomas Tuchel sconsolato e preoccupato quello che si è presentato in conferenza stampa dopo Mainz-Bayern Monaco 3-1, match della Bundesliga 2022/2023 che ha decisamente complicato i piani dei bavaresi nella corsa al titolo. “Stiamo faticando, i problemi sono evidenti – ha ammesso l’ex allenatore del Chelsea – Non riusciamo a reagire quando le cose vanno male, oggi non siamo riusciti a segnare il secondo gol quando andava fatto. Ci manca la chiave giusta e a volte anche la determinazione, stiamo faticando davvero tanto a vincere le partite.” Una vittoria del Borussia Dortmund contro l’Eintracht consentirebbe ai gialloneri di superare il Bayern in testa alla classifica, il tutto a cinque giornate dalla fine.