Bundesliga, il Friburgo vince 2-1: Doan stende l’Hoffenheim

di Redazione 15

Il Friburgo batte 2-1 l’Hoffenheim e lancia un segnale alla Juventus, prossima avversaria europea dopo l’1-0 bianconero dell’ottavo di andata di Europa League. Dopo il gol di Eggestein al 5′, Stiller ha trovato la rete del pari ad inizio ripresa. Ma ad un minuto dal novantesimo il giapponese Ritsu Doan ha realizzato la rete da tre punti. A complicare il percorso dell’Hoffenheim il doppio giallo per Kabak. Nel finale in superiorità numerica il Friburgo ha sfruttato la situazione. Il Friburgo ora è quarto a 45 punti in classifica.