Bundesliga: il Bayern vince e si porta in vetta, perde il Borussia Dortmund

Terminate le sfide delle 15:30 di sabato 11 novembre valenti per l’undicesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Il Bayern Monaco vince e si porta momentaneamente al primo posto in classifica, con 29 punti. Il Borussia Dortmund, avversario del Milan in Champions League, perde contro lo Stoccarda.

Darmstadt-Mainz 0-0: Partita a reti bianche, con gli ospiti che hanno attaccato per gran parte della partita. Occasioni, soprattutto nel primo tempo, che però non riescono a regalare il gol al Mainz, che colleziona solamente un punto.

Partita a reti bianche, con gli ospiti che hanno attaccato per gran parte della partita. Occasioni, soprattutto nel primo tempo, che però non riescono a regalare il gol al Mainz, che colleziona solamente un punto. Asburgo-Hoffenheim 1-1: Pareggio anche tra Asburgo e Hoffenheim. Weghorst porta in vantaggio gli ospiti al 23′ . Annullato il rigore a Jenses al 26′ . Al 53′ arriva il pareggio di Demirovic , su assist di Vargas .

Pareggio anche tra Asburgo e Hoffenheim. porta in vantaggio gli ospiti al . Annullato il rigore a al . Al arriva il pareggio di , su assist di . Stoccarda-Borussia Dortmund 2-1: Partita che si preannuncia in salita per gli ospiti: al 10′ viene concesso un rigore allo Stoccarda. Fuhrich batte ma Kobel para e si rimane in parità. Al 36′ Fullkrug alimenta le speranze dei gialloneri segnando il gol del vantaggio. Il pareggio arriva però solo sei minuti dopo: al 42′ Undav segna l’1-1. Ripresa dominata dai padroni di casa, che riescono a portarsi in vantaggio all’ 83′ con il gol di Guirassy .

Partita che si preannuncia in salita per gli ospiti: al viene concesso un rigore allo Stoccarda. batte ma para e si rimane in parità. Al alimenta le speranze dei gialloneri segnando il gol del vantaggio. Il pareggio arriva però solo sei minuti dopo: al segna l’1-1. Ripresa dominata dai padroni di casa, che riescono a portarsi in vantaggio all’ con il gol di . Bayern Monaco-Heidenheim 4-2: Partita divertente quella tra il Bayern e l’Heidenheim. Risultato che cambia con la doppietta nel primo tempo del solito Harry Kane. Prima rete al 14′ e seconda al 44′, entrambe su assist di Sané. Ospiti che non ci stanno e nella ripresa aumentano i giri del motore. Kleindienst al 67′ e Beste al 70′ riportano la parità al match. Neanche due minuti di tregua ed il Bayern segna il terzo con Guerreiro. Nel finale, all’85′, spazio per il quarto gol firmato da Choupo-Moting.