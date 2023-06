Bundesliga, andata spareggio: lo Stoccarda travolge 3-0 l’Amburgo, salvezza a un passo

Importante vittoria per lo Stoccarda, che ha travolto l’Amburgo per 3-0 nell’andata dello spareggio che ogni anno mette di fronte la terzultima della Bundesliga e la squadra che ha chiuso al terzo posto la Zweite Liga, la seconda serie tedesca. Il match si è incanalato già al primo minuto di gioco, visto che dopo 42 secondi Mavropanulos ha portato in vantaggio i suoi per la gioia della Mercedes-Benz Arena. Nel primo tempo lo Stoccarda ha poi fallito la grande opportunità del raddoppio, con il rigore parato dal portiere ospite Heuer Fernandes ai danni di Guirassy. Nel secondo tempo però le reti di Vagnoman e dello stesso Guirassy hanno consentito allo Stoccarda di dilagare. Nel finale l’Amburgo è rimasto anche in 10 uomini per l’espulsione di Suhonen e adesso dovrà cercare un’impresa clamorosa nel match di ritorno, in programma lunedì.