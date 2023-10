Bundesliga 2023/24: il Darmstadt cala il poker sul Brema, bene anche il Friburgo

Sesta giornata di Bundesliga 2023/24: il Darmstadt firma la prima vittoria stagionale imponendosi sul Brema per 4-2. Già un doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, Bader sblocca il risultato al quinto minuto di gioco, è poi Skarke a raddoppiare al 25′. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa ad andare a segno prima con Mehlem e poi con Kempe dal dischetto. Vane le due marcature sul finale degli ospiti, a segno con Deman e Veljkovic. La formazione di Werner incassa così la quarta sconfitta stagione e resta in 12esima posizione a quota 6.

Il Friburgo si impone sull’Augusta per 2-0. La sblocca al quinto minuto Grifo che posizionandosi sul dischetto insacca bene in rete. E’ poi Lienhart al 56esimo che mette a segno il raddoppio, mettendo il sigillo sulla terza vittoria stagionale della squadra di Streich che sale all’ottavo posto in classifica a quota 10. Gli ospiti restano invece in 14esima posizione con soli 5 punti.