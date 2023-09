Bundesliga 2023/24: Borussia in vetta, Hoffenheim battuto per 3-1

Prosegue la striscia positiva del Borussia Dortmund che si impone sull’Hoffenheim per 3-1 nella sesta giornata di Bundesliga 2023/24. Il risultato viene sbloccato al 18esimo minuto dalla rete messa a segno da Fullkrug su assist di Brandt, è poi Kramaric a pareggiare nuovamente con il rigore concesso dal direttore di gara. Nei minuti finali della prima frazione, ancora a segno i gialloneri, Reus firma il nuovo vantaggio ribattendo in rete davanti alla linea di porta dopo un rimpallo fortunato finito proprio sui suoi piedi. Nella seconda frazione Ryerson mette il sigillo sul risultato nel recupero finale, i padroni di casa firmano la seconda sconfitta stagionale e restano in sesta posizione a quota 12.