Bundesliga 2023/2024: il Lipsia passa in casa del Borussia Dortmund

Il Lipsia batte il Borussia Dortmund 3-2 in trasferta nel match valido per la 14ª giornata di Bundesliga 2023/2024. Partita decisa dal rosso di Hummels al 15′, che compromette la gara dei padroni di casa. Al 32′ arriva il vantaggio ospite con l’autogol di Bensebaini, ma Sule riesce a mandare i gialloneri sull’1-1 all’intervallo battendo Blaswich su assist di Brandt al 45′. Nel secondo tempo Baumgartner segna il 2-1 Lipsia e Poulsen nel recupero chiude i conti. Inutile ai fini del risultato il gol del 3-2 di Fullkrug al 93′. La squadra di Rose allunga proprio sul Borussia salendo a 29 punti in classifica al quarto posto. Dortmund che resta fermo al quinto posto a 25 punti.