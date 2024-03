Bundesliga 2023/2024: il Lipsia domina a Colonia, manita e zona Champions

Il Lipsia domina in lungo e in largo a Colonia e aggancia in attesa delle sfide di domani il quarto posto della Bundesliga 2023/2024. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata finisce con un clamoroso 1-5 al RheinEnergieStadion, dove i padroni di casa continuano a non vincere e restano terzultimi, dunque nella posizione che a fine stagione li costringerebbe allo spareggio con la terza della seconda divisione, viceversa come detto la formazione della Red Bull è in zona Champions League e lotterà fino alla fine per tornare nella coppa più prestigiosa, dalla quale quest’anno è stata eliminata nonostante una grande prova contro il Real Madrid.

Nel primo tempo Simons apre le danze e la sblocca, ma c’è il pareggio dopo appena tre minuti, al 18′, con Adamyan. Nella ripresa, però, si scatenano gli ospiti: il solito Openda segna una doppietta, intervallata dalla rete a opera di Haidara, nel finale c’è gloria anche per Poulsen che arrotonda il punteggio sul definitivo 1-5, meritato per quanto visto sul campo e per nulla largo per la mole di gioco creata e l’intensità messa sul campo dalla squadra di Marco Rose.