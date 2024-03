Bundesliga 2023/2024: il Klassiker va al Borussia Dortmund, il Bayern Monaco abdica al Bayer

Spazzati via i timori per un presunto attacco terroristico da parte dell’Isis, il Borussia Dortmund si aggiudica il Klassiker battendo per 0-2 all’Allianz Arena un Bayern Monaco sempre più ombra di se stesso. Le due squadre lo scorso anno hanno dato vita a una clamorosa battaglia fino al finale thrilling in cui il BVB ha buttato via la possibilità di conquistare il titolo, mentre in questa stagione entrambe sono fuori dalla corsa e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che oggi ha vinto ancora, ha qualcosa come 13 punti di vantaggio.

Abdicano, e nel peggiore dei modi, dunque, dopo diverse stagioni di trionfi i bavaresi, che cedono anche contro i principali rivali nella Bundesliga: vantaggio giallonero dopo dieci minuti grazie al gol del solito Adeyemi, nel finale il raddoppio di Ryerson che chiude i giochi, anche se c’è un gol annullato a Kane nel recupero per fuorigioco che avrebbe potuto dare più pepe agli ultimi minuti. Terminano qui le già residue speranze di rimonta della squadra di Tuchel, che incassa l’ennesima delusione in una stagione nella quale resta ora solo la Champions League, per il Borussia invece ci sarà da lottare fino in fondo per giocare nella coppa più prestigiosa anche il prossimo anno.