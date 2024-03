Premier League 2023/2024: l’Aston Villa vince in casa, 2-0 al Wolves

L’Aston Villa batte 2-0 il Wolverhampton nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato di Premier League 2023/2024. La prima occasione è per i Wolves, con Thomas Doyle che spreca mandando il rimbalzo di poco fuori da fuori area. La squadra di Unai Emery va a segno dopo 9 minuti con Douglas Luiz, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Arrivano poi un paio di belle occasioni per entrambe le squadre, ma è solo al 36′ minuto che arriva il vantaggio dei padroni di casa grazie al gol di Moussa Diaby.

Nella ripresa i Wolves provano subito a pareggiare i conti, ma Emiliano Martinez ci mette le mani e ferma il tiro di Mario Lemina (56′). Al 63′ Emery fa entrare Nicolò Zaniolo (al posto di Morgan Rogers) ed il giocatore italiano da una nuova spinta alla squadra, che trova il raddoppio con il gol di Ezri Konsa, bravo ad agganciare un passaggio in area (65′). Proprio Zaniolo poi fa un tentativo dal limite al centro della rete, ma ci pensa Jose Sa con un meraviglioso intervento a fermare il tiro. L’Aston Villa sale così momentaneamente al quarto posto della classifica a quota 59 punti, superando il Tottenham (che ha una partita ancora da giocare) e rimane dunque pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.