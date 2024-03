Bundesliga 2023/2024, il Bayer Leverkusen vince ancora: +10 dal Bayern a 10 dalla fine

Dieci punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine. Il Bayer Leverkusen sfrutta l’ennesimo passo falso del Bayern Monaco, batte il Colonia 2-0 e vede davvero ad un passo la vittoria della sua prima Bundesliga in 119 anni di storia. Stavolta, nel match della 24esima giornata, però la prova di forza della squadra di Xabi Alonso non c’è stata. Anzi, la strada è in discesa sin dal 14′ quando il Colonia deve fare i conti con il rosso diretto a Thielmann. In 10 uomini la squadra di casa dura ventiquattro minuti. Al 38′ Frimpong firma l’1-0. Al 73′ Grimaldo segna il gol della sicurezza e manda di fatto in archivio una partita che ha visto la capolista avere il 75% del possesso con 17 tiri verso la porta. Nel prossimo turno il Leverkusen dovrà vedersela contro il Wolfsburg, ma il titolo sembra davvero ad un passo, con tanti cari saluti all’appellativo di ‘Neverkusen’, coniato nei primi anni 2000, in particolar modo dopo il tris di secondi posti nel 2002 tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania. Stavolta il Bayer ha l’opportunità di un Treble minore: Xabi Alonso è in corsa anche per l’Europa League e la Coppa di Germania.