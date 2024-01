Bundesliga 2023/2024: Guerreiro regala la vittoria al Bayern Monaco, Union Berlino ko

Rialza la testa il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, che dopo la brutta sconfitta di domenica, nel recupero della tredicesima giornata di Bundesliga batte l’Union Berlino per 1-0 al termine di una partita complicata e spezzettata, ma vinta col minimo scarto grazie a un gol di Raphael Guerreiro a inizio secondo tempo dopo un’azione assai insistita da parte dei bavaresi. Sfida tirata e decisamente nervosa questa giocata in mezzo alla settimana dai padroni di casa, che con questi tre punti d’obbligo si portano a -4 dalla vetta occupata dal Bayer Leverkusen.

L’incontro, che si sarebbe dovuto giocare il 2 dicembre ma che fu rinviato all’epoca per la fortissima nevicata che si era abbattuta sull’Allianz Arena, si disputa invece con una temperatura mite rispetto alle attese. Lo spettacolo, però, non decolla, specie nel primo tempo, dove i tanti falli degli ospiti precludono ai bavaresi chance di occasioni pulite. Il gol trovato a inizio ripresa al primo affondo dopo l’intervallo spariglia le carte e costringe gli ospiti ad alzare il baricentro, ma in modo poco fruttuoso. L’ultimo quarto d’ora, così, si fa notare principalmente per la clamorosa rissa tra Leroy Sané e l’allenatore avversario Nenad Bjelica, che lo provoca e poi cerca il suo volto mettendogli le mani in faccia e venendo a sua volta spintonato via dall’esterno tedesco, creando un capannello in campo.