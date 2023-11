Bundesliga 2023/2024: il Bayern Monaco batte il Colonia con un nuovo record di Kane

Terminata la sfida valida per la dodicesima giornata di Bundesliga 2023/2024 tra Colonia e Bayern Monaco. A vincere è stata la squadra ospite con il punteggio di 0-1.

Ai bavaresi contro il Colonia, penultima forza del campionato, basta la rete numero 18 di Harry Kane che infrange l’ennesimo record della sua memorabile stagione diventando l’inglese con più reti segnate in una singola stagione nella competizione.

Una partita stranamente poco spettacolare quella dei bavaresi, che trascinati dal loro straordinario centravanti e dalla vivacità di Sané riescono però prima a sbloccarla nel primo tempo e poi ad addormentare la gara nel secondo grazie a un possesso palla orizzontale preciso e ben orchestrato. Il Bayern si conferma così cinico e spietato e lancia un messaggio a tutti: anche quando non al top, i campioni in carica sanno sempre come si vince.