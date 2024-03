Bundesliga 2023/2024, Bayern Monaco ancora straripante: 5 gol al Darmstadt

Dopo l’8-1 rifilato al Mainz, il Bayern Monaco travolge anche il Darmstadt in trasferta e lo fa per 5-2. Stavolta però nel match della ventiseiesima giornata di Bundesliga, è la squadra di casa a passare in vantaggio con la rete di Skarke al 28′. La formazione di Tuchel non perde la calma e riesce a ribaltare il risultato prima del duplice fischio. Al 36′ Musiala firma il pareggio, mentre dieci minuti dopo nel recupero il guizzo di Kane vale il vantaggio. Nella ripresa poi il Bayern dilaga: al 64′ Musiala trova la doppietta, Gnabry (74′) e Tel (93′) rendono più rotondo il risultato, prima del secondo gol del Darmstadt con Vilhelmsson. Il Mainz batte 2-0 il Bochum con la doppietta di Burkartdt, mentre il Borussia M’Gladbach non va oltre l’1-1 contro l’Heidenheim. Vittoria per 2-1 per l’Union Berlin contro il Werder Brema. Sconfitta in 10 uomini per il Wolfsburg che cade 1-3 contro l’Augsburg.

Ecco i risultati

Darmstadt-Bayern Monaco 2-5 (28′ Skarke, 36′ Musiala, 46′ Kane, 64′ Musiala, 74′ Gnabry, 93′ Tel, 95′ Vilhelmsson)

Heidenheim-Borussia M’Gladbach 1-1 (9′ Hack, 66′ Dinkci)

Mainz-Bochum 2-0 (48′ e 71′ Burkardt)

Union Berlin-Werder Brema 2-1 (50′ Vertessen, 52′ Aaronson, 63′ Weiser)

Wolfsburg-Augsburg 1-3 (9′ Wimmer, 48′ Maier, 61′ Jakic, 79′ Jakic)