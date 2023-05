Bundesliga 2022/23: il Lipsia la ribalta alla Red Bull Arena, 2-1 sul Brema

Il Lipsia la ribalta sul finale contro il Brema, termina 2-1 alla Red Bull Arena. Primo tempo equilibrato e caratterizzato da poche occasioni da gol, quella più eclatante al 41esimo e a favore dei padroni di casa: Szoboszlai cerca di segnare da corner ma il pallone colpisce la traversa. E’ nella ripresa che cambiano gli equilibri, la formazione di Rose trova il vantaggio al 66esimo dopo che Werner fornisce un perfetto assist a Nkunku, è quest’ultimo a concludere in rete con un rasoterra centrale. Passano pochi secondi dall’esultanza quando il Var intervenire per annullare il vantaggio a causa di un fallo effettuato nell’azione che ha portato alla rete. Beffati i padroni di casa, passano solo cinque minuti per andare in svantaggio: i biancoverdi firmano il nuovo vantaggio, grazie alla rete messa a segno dalla super distanza da Bittencourt. Il Lipsia passa in svantaggio ma la ribalta, è Orban all’87esimo a ritrovare il pareggio con un colpo di testa, è invece Szoboszlai a spiazzare Pavlenka con grande freddezza.