Bundesliga 2022/23: il Borussia Dortmund si prende la vetta. Trema adesso il Bayern

Il Borussia Dortmund si prende la vetta della Bundesliga, vittoria di misura sull’Augusta e sorpasso Bayern Monaco. Il sogno adesso sembra più vicino. La formazione giallonera approfitta della sconfitta subita ieri dalla capolista e si avvicina alla conquista del nono campionato della storia. Non bene nella prima frazione di gioco, nonostante la superiorità numerica. I padroni di casa infatti reggono bene, anche con l’espulsione di Uduokhai nella prima parte del match. Bisognerà attendere il 59′ per vedere passare in vantaggio gli ospiti, è Haller ad arrivare davanti al portiere e non sbagliare con un rasoterra che si infrange, prima di insaccarsi in rete, sul palo sinistro. E’ ancora quest’ultimo a raddoppiare con una doppietta personale, questa volta grazie ad un rasoterra centrale. Il sigillo arriva nel recupero, Brandt si aggiunge al tabellino dei marcatori con un bel tiro alle spalle del portiere. Termina 0-3 alla WWK Arena.