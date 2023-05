Bundesliga 2022/23: dominio assoluto del Borussia, il Wolfsburg cade. Termina 6-0

Immenso Borussia Dortmund, affossato il Wolfsburg per 5-0 nella 31esima giornata di Bundesliga 2022/23. La formazione di casa non molla la corsa alla vetta e resta a -1 dal Bayern capolista, gli ospiti invece frenano sulla zona europa.

Triplo vantaggio per i gialloneri nella prima frazione di gioco: Adeyemi apre le marcature al quattordicesimo minuto deviando bene di testa un cross di Ryerson, pallone che si insacca sotto al sette. Poi le reti di Haller a due passi dalla porta, e di Malen a porta vuota, portano il punteggio sul momentaneo 3-0. L’andamento della ripresa non muta, gli uomini di Terzic continuano a dominare, senza lasciare spazio agli avversari. La doppietta di Bellingham e la nuova marcatura di Adeyemi qualche minuto dopo, fissano il punteggio sul definitivo 6-0, niente da fare per gli ospiti che restano a reti inviolate con pochissime conclusioni verso la porta.