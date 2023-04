Bundesliga 2022/2023: il Borussia Dortmund travolge l’Eintracht e scavalca il Bayern in vetta

Nona vittoria consecutiva in casa per il Borussia Dortmund, che nel match della 29^ giornata di Bundesliga 2022/2023 travolge l’Eintracht Francoforte con un severo 4-0. Giornata da incorniciare per i ragazzi di Terzic, che aprono le danze al 19′ con Bellingham e raddoppiano sei minuti dopo con Malen. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il tris, firmato dal capitano Hummels. L’Eintracht prova a reagire, ma non riesce ad opporre resistenza e nella ripresa subisce anche il quarto gol, realizzato da Malen. Grazie a questa vittoria, il Borussia Dortmund scavalca al primo posto il Bayern Monaco e si garantisce la possibilità di essere artefice dal proprio destino. A cinque gare dal termine della stagione, i gialloneri hanno infatti una lunghezza di vantaggio sui bavaresi e possono sognare più che mai il Meisterschale.

