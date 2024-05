Brighton, il Guardian: De Zerbi traballa, in caso di addio il club punta su McKenna

Il Brighton ha perso un po’ di smalto negli ultimi due mesi, complici gli infortuni e gli scarsi risultati. Roberto De Zerbi, attuale tecnico dei Seagulls, è molto stimato dalla dirigenza, ma le voci di un possibile addio si fanno insistenti. Tra le speculazioni di mercato e una possibile frattura interna con l’allenatore italiano, il club dell’East Sussex non vuole farsi trovare impreparato e prepara un piano di emergenza in caso di partenza dell’attuale tecnico, come riporta il The Guardian.

Il nome è quello di Kieran McKenna, allenatore dell’Ipswich Town, che quest’anno ha fatto faville in Championship lottandosi il campionato con Leicester City e Leeds United. L’Ipswich, che ha bisogno di un punto ottenere la promozione in Premier League, ospiterà l’Huddersfield sabato, ed è stato elogiato per la qualità del suo calcio. I rapidi progressi del club sotto la guida di McKenna hanno fatto guadagnare al 37enne la reputazione di uno dei giovani allenatori più brillanti del calcio inglese.