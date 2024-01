Brentford, Toney: “Sono tornato. La squalifica? All’inizio ero sconvolto, ma nella vita c’è di peggio”

“Significa molto, è passato molto tempo“. Questo il commento a caldo di Ivan Toney dopo il gol realizzato contro il Nottingham Forest nel primo match dopo la squalifica per scommesse. Ai microfoni di Sky Sports, l’attaccante del Brentford ha poi aggiunto: “Sono felice di essere tornato a segnare e di vincere con la squadra. Era l’unica cosa a cui pensavo durante il mio stop. Prima di uscire di casa ero convinto che oggi avremmo vinto e l’ho fatto accadere. “Sono grato di essere tornato con i ragazzi, mi è mancato così tanto. Sì, sono tornato“.

Prima del match, inoltre, Toney aveva rilasciato un’intervista al Daily Mail, raccontando come ha preso la notizia della squalifica e come l’ha vissuta: “All’inizio mi sentivo sconvolto, ma la vita va avanti. Essere papà mi ha aiutato ad essere più maturo al riguardo, la mia forza viene proprio dalla mia famiglia. Fin da piccolo ho visto i miei genitori che non avevano davvero nulla, perciò sono cresciuto pensando ‘potrebbe sempre andare peggio’. Non ho avuto alcuna tentazione di dire ‘andate tutti a fa****o’. Ci sono persone che lottano per la propria vita in altri paesi e altre che non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto. Io invece non potevo semplicemente giocare a calcio, che in un certo senso è un lusso“. Infine, sul caso Tonali: “Sono felice che possa continuare ad allenarsi con la squadra (Toney si è invece dovuto allenare per conto proprio, ndr). E’ un bene per la sua salute mentale e mi auguro che torni più forte“.