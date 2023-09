Brasile, vandalizzata la statua di Dani Alves a Bahia

La statua eretta a Bahia in onore di Dani Alves è stata vandalizzata con un sacchetto di spazzatura avvolto alla testa con un nastro adesivo. L’ex terzino della nazionale si trova tuttora in custodia cautelare, accusato di aver violentato una ragazza di 23 anni, nel bagno di una discoteca di Barcellona il 30 dicembre scorso. Una volta espletate le richieste di sanzione, il Tribunale di Barcellona fisserà l’inizio del processo, presumibilmente tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, a un anno dall’ingresso dell’ex calciatore nel carcere di Brians 2. Intanto, sui suoi profili social, il fratello dell’ex Barcellona ha ricordato che Alves “è in attesa di giudizio. La domanda è: se dimostrerà la sua innocenza, cosa faremo?”.