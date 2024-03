Brasile, Gabigol viola le norme antidoping: l’ex Inter sospeso per due anni

Brutte notizie per l’ex Inter Gabigol, attaccante adesso in forza al Flamengo. Stando infatti ai media brasiliani, il centravanti è stato sospeso per due anni a causa di violazioni delle normative antidoping e in particolare di violazione dell’articolo 122 del Codice Antidoping Brasiliano, che riguarda “frode o tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo”. La sospensione è retroattiva e inizia dall’aprile dello scorso anno, motivo per cui in assenza di riduzioni e ricorsi lo stop per Gabigol terminerà l’8 aprile 2025.

Durante il processo dell’Antidoping Sportivo sono emersi ulteriori dettagli, secondo cui Gabigol avrebbe ostacolato le operazioni di controllo evitando di presentarsi con puntualità al controllo a cui i compagni di squadra si sono prontamente sottoposti. Secondo i rapporti dell’accusa l’attaccante brasiliano non si è avvicinato ai responsabili del test antidoping prima dell’allenamento e li ha ignorati dopo la fine dello stesso, andando a pranzo come se niente fosse. Successivamente avrebbe preso il vaso di raccolta senza avvisare nessuno e ignorando le istruzioni indicate, irritandosi per un responsabile che lo seguiva in bagno e riconsegnando il vaso di raccolta aperto e non chiuso come richiesto.