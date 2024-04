Brasile, allenatore Vasco da Gama nella bufera: “Complicato che chi decide al Var sia una donna”

L’allenatore della squadra brasiliana del Vasco da Gama, Ramón Díaz, è finito nella bufera per delle sue affermazioni ritenute sessiste da media e social dopo la sconfitta per 1-2 contro il Bragantino. In particolare, il tecnico si è scagliato contro il Var donna della partita: “Nell’ultima partita, in casa, una signora, una donna, ha interpretato un rigore in un’altra maniera. Il calcio è differente. Principalmente che il VAR lo decida una donna. Penso che sia complicato, perché il calcio è così dinamico, con tanta pressione, così veloce, con decisioni così rapide”, ha detto in conferenza stampa.

Dopo mezz’ora, ha subito corretto il tiro, come riporta l’Ansa: “La mia dichiarazione poteva dar luogo ad equivoci, voglio scusarmi. Intendevo dire che una sola persona nel calcio non può prendere una decisione così importante come nel caso del VAR. Se si è capito male, mi scuso, non era mia intenzione”.