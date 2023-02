Borussia Dortmund, obiettivo Kamada a parametro zero

Il Borussia Dortmund continua a muoversi sul mercato e sembra aver messo le mani su Daichi Kamada. L’esterno classe ’96 è infatti in scadenza con l’Eintracht Francoforte e stando a quanto rivelato da ‘Sport1’ nelle scorse ore l’entourage del giocatore ha incontrato proprio la dirigenza del Borussia per trovare un accordo. Del resto il club giallonero deve correre ai ripari in quel reparto, viste le tante offerte per Bellingham da tutta Europa e l’addio di Dahoud in scadenza di contratto.