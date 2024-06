Borussia Dortmund, Hummels ai saluti: “È stato un onore, mi mancherete”

È arrivato il momento dei saluti per Mats Hummels, che in scadenza di contratto lascia il Borussia Dortmund. Il difensore tedesco, 35enne, non rinnova il contratto e in queste settimane sarà libero di cercare una nuova squadra, con un paio di big italiane come Milan e Roma anche interessate. “Cari tifosi, il mio tempo qui sta volgendo al termine dopo un totale di oltre 13 anni – ha scritto Hummels in una lettera ai tifosi del BVB -. È stato un grande onore e piacere per me aver giocato per il BVB per così tanto tempo e aver fatto parte del viaggio dal 13° posto del gennaio 2008 a quello che è oggi il Borussia Dortmund. Questo club con i suoi tifosi è qualcosa di molto speciale e per me molto di più”.

“Vorrei anche ringraziare tutti i dipendenti del BVB che fanno un ottimo lavoro per questo club e, naturalmente, gli innumerevoli grandi allenatori e fantastici compagni di squadra che ho potuto incontrare qui. Incrocio le dita sperando che vi ritroviate tutti a Borsigplatz il prima possibile per festeggiare. Fino ad allora, farò il tifo da lontano e, si spera, allo stadio di tanto in tanto. Mi mancherete”, ha aggiunto Mats Hummels.