Borussia Dortmund, Emre Can: “In Germania solo critiche, mentre all’estero mi apprezzano”

Emre Can ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Deutschland, parlando del rapporto conflittuale con il calcio tedesco: “Ho la sensazione che all’estero mi apprezzino di più. Fuori dalla Germania, specialmente in Inghilterra, nutrono una grande considerazione nei miei confronti, forse perché piaccio maggiormente come giocatore. In Bundesliga, invece, spesso vengo criticato severamente“. Il calciatore del Borussia Dortmund ha però assicurato: “Qui sono felice, essendo vicino alla mia famiglia che vive a Francoforte. Spero di esprimermi meglio di quanto io non abbia fatto finora“.