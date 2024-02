Bordeaux: paura per Elis, in coma farmacologico dopo un colpo alla testa

Tantissima paura in Francia per le condizioni di Alberth Elis, giocatore del Bordeaux, che ha riportato un trauma cranico dopo uno scontro di gioco con Donatien Gomis del Guingamp nella sfida di Ligue 2 di oggi. Il giocatore è rimasto a terra ed è stato subito soccorso, portato in ospedale per accertamenti quando, secondo quanto rivelato da fonti del club, era in quel momento cosciente. In ospedale al Pellegrin, però, il giocatore honduregno dei Girondini è stato posto dai medici in coma farmacologico. Si sospettava inizialmente una frattura facciale, invece si tratterebbe di grave trauma cranico. I genitori hanno raggiunto la struttura ospedaliera e c’è grande apprensione da parte dell’ambiente.