Benzema denuncia il ministro dell’Interno francese dopo le accuse di legami con ‘Fratelli Musulmani’

Karim Benzema, giocatore dell’Al Ittihad, ieri ha presentato una denuncia nei confronti del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Il calciatore del club arabo era stato accusato qualche mese fa di avere dei legami con il gruppo terrorista ”Fratelli Musulmani”. “Non vogliamo portare il conflitto tra Israele e Palestina in Francia, ma ci sono delle false dichiarazioni che alimentato ulteriormente il conflitto. Ho scelto di continuare a giocare a calcio in Arabia Saudita, dove i Fratelli Musulmani sono considerati organizzazione terrorista. La inaccettabile leggerezza delle dichiarazione del ministro ha messo in pericolo e in difficoltà me e la mia famiglia. I miei figli sono stati accusati di avere un padre terrorista. E’ stato utilizzato un meschino ed egocentrico opportunismo politico. Il ministro dell’Interno non può dire cose non vere o inesatte”.