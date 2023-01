Benfica, Enzo Fernandez torna ad allenarsi

Enzo Fernandez torna ad allenarsi con il Benfica. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il centrocampista argentino ha preso parte alla sessione odierna e, secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, sarà a disposizione nelle prossime gare contro Varzim in Taça de Portugal e Sporting CP. Chelsea sempre più lontano per il 21enne; i Blues non hanno ancora messo sul piatto i 120 milioni di euro che attiverebbero la clausola risolutiva e che il club di Lisbona considera come unica soluzione possibile per la “trattativa”.