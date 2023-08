Bayern, preso Daniel Peretz del Maccabi Tel Aviv: è il sostituto di Sommer

Il Bayern Monaco pesca in Israele per sostituire Yann Sommer, portiere ceduto all’Inter. In attesa del rientro di Neuer e con Ulreich promosso intanto a titolare, i bavaresi completeranno la rosa con Daniel Peretz, 23enne estremo difensore israeliano del Maccabi Tel Aviv. L’operazione è stata chiusa sulla base di 5 milioni di euro più bonus, con l’ufficialità attesa dopo la gara di giovedì sera in Conference League che opporrà il Maccabi all’NK Celje. Per Peretz è pronto un contratto quinquennale.