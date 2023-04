Atp Challenger 75 Roma Garden, Cobolli sconfitto in semifinale da De Jong

Flavio Cobolli si ferma in semifinale nell’ATP Challenger 75 in corso di svolgimento al Circolo Garden di Roma. Il tennista capitolino, in un buon periodo di forma dopo i quarti di finale ottenuti nell’ATP 250 di Monaco, è stato sconfitto dall’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 7-5 6-3. Il 22enne di Haarlem, numero 234 del ranking mondiale, sfiderà in finale l’indiano Sumit Nagal, sprofondato oltre la 300esima posizione, ma con un passato anche nei 100. Nagal nel penultimo atto della manifestazione ha vinto invece una lottata sfida contro il belga De Loore per 2-6 7-5 6-4. Un trofeo è intanto stato assegnato sulla terra del “Roma Garden”: quello del torneo di doppio, dove la coppia n.2 del seeding formata dal colombiano Nicolas Barrientos e dal portoghese Francisco Cabral ha battuto per 6-3 6-1 in finale il duo formato dal kazako Andrey Golubev e dall’ucraino Denys Molchanov.