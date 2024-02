Bayern Monaco, si pensa già al dopo Tuchel: no di Klopp, obiettivo Xabi Alonso

Nemmeno il tempo di ufficializzare l’addio a fine stagione di Thomas Tuchel, che il toto panchina per il Bayern Monaco è già partito. Sono tanti i nomi accostati ai bavaresi, da disoccupati illustri come Conte, Mourinho e Zidane, a ipotesi più sorprendenti come l’ex Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. La prima scelta dei bavaresi però sarebbe Xabi Alonso, che attualmente sta guidando il Bayer Leverkusen a una delle migliori stagioni di sempre, che potrebbe culminare nella prima storica vittoria della Bundesliga. A lui starebbe pensando anche il Liverpool, che a giugno saluterà Jurgen Klopp. Nei giorni scorsi però il ds delle Aspirine, Simon Rolfes, si è detto fiducioso della permanenza di Xabi Alonso, al di là del contratto che lo lega al club fino al 2026.

A proposito di Klopp, anche il suo nome è circolato per la panchina del Bayern, ma ci ha pensato il suo agente Marc Kosicke a scartare questa ipotesi, ribadendo l’intenzione del suo assistito di prendersi un anno sabbatico. Da parte sua invece Tuchel prima di tutto proverà a evitare che la formazione bavarese concluda per la prima volta in 12 anni una stagione senza trofei, poi potrebbe rimettersi subito in gioco. In Germania lo vedono come un serio candidato alla panchina del Barcellona, altro top club che a fine stagione cambierà allenatore dopo l’addio deciso da Xavi. L’ex Chelsea sarebbe fra i tecnici monitorati dai blaugrana, anche se finora non ci sarebbero stati contatti.